(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: entendimento proveitoso envolverá pessoa de suas relações recentes. Boa lida em família. Interesses: quadro de compensação combinando influências e apontando vantagem no planejamento de seus desejos de mudança na forma de ganhar a vida. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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