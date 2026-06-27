(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: entendimento proveitoso envolverá pessoa de suas relações recentes. Boa lida em família. Interesses: quadro de compensação combinando influências e apontando vantagem no planejamento de seus desejos de mudança na forma de ganhar a vida. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas.

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