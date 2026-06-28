(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: boa posição para esta fase afetará o seu modo de agir levando-o a decisões realistas e compensadoras. Interesses: dias de acertadas mudanças em planos financeiros com seu trabalho valorizado. Vida íntima e sentimentos: procure mostrar seus sentimentos e confie mais em sua intuição.

Tags:

Amor | Finanças | Horóscopo | intuição | Peixes | previsão da semana | Trabalho