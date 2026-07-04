(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com forte influência lunar seu comportamento hoje se mostrará com sua personalidade valorizada e seus dons pessoais reconhecidos. Interesses: sábado de maiores compensação e vantagens. Vida íntima e sentimentos: momento de realização com a lida íntima. Boas emoções e sensibilidade.
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Horóscopo | influência lunar | Peixes | previsão do dia | Reconhecimento | sensibilidade | sentimentos | vida íntima