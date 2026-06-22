Com o Solstício de inverno o Sol rege Câncer, o signo da sensibilidade e das bases emocionais – e nesta sua passagem anual marca época do ano em que nossa sensibilidade se amplia e nos faz mais emotivos e apegados ao que nos é familiar, conhecido e ligado a nossas herança e tradições.



Ocupante da quarta casa zodiacal, Câncer é o signo que une na sua influência sobre nosso cotidiano os nossos dois luminares – o Sol e a Lua – na referência mitológica da lenda de Selene, a filha de Hipérion e Tea representada por uma jovem percorrendo o céu num carro prateado puxado por dois cavalos.



Segundo os gregos antigos Selene envolvida pela luz do Sol ficava carregada de poder vital e, na medida em que crescia gradualmente refletia e distribuía a luz solar para a terra marcando o período fértil e destinado ao crescimento das plantas na natureza.



Seu símbolo também se liga também na mitologia à luta de Hércules contra o caranguejo gigante. E este nome – Caranguejo - foi por séculos a denominação que lhe deu a astrologia na Antiguidade Clássica.



Nessa evocação da mitologia grega estão os principais elementos que marcam as características de Câncer, o signo da família, do lar, das bases emocionais, da hereditariedade e dos sentimentos e emoções.



A sensibilidade e a devoção são os traços mais distintivos do signo que tem por legenda distintiva o verbo sentir.

Período de regência astrológica padrão: de 21.06 a 21.07

Em 2026: de 05h25 de 21.06 a 16h13 de 22.07

Regente: A Lua

Elemento: Água

Nativo: canceriano e canceriana

Símbolo: O caranguejo representado por um duplo que lembra a gestação

Signo oposto: Capricórnio

Dia da semana: Segunda-feira – dia da Lua

Personalidade mundial do signo: O Dalai Lama, líder religioso



Personalidades de destaque no Brasil:

Hermeto Pascoal, compositor e instrumentista – Dercy Gonçalves, atriz e comediante – Joaquim Manoel de Macedo, escritor - Carlos Castelo Branco, jornalista, escritor – Raul Seixas, cantor e compositor – João Guimarães Rosa, escritor – Paulo Gracindo, ator – José de Magalhães Pinto, político, banqueiro – Eleazar de Carvalho, maestro – Gilberto Gil, cantor – Mário Quintana, poeta e jornalista – João Saldanha, jornalista – Ney Matogrosso, cantor – Arthur Azevedo, jornalista, poeta e dramaturgo – Américo Jacobina Lacombe, historiador – Procópio Ferreira, ator e diretor de teatro – Carlos Chagas, médico e cientista – Carlos Gomes, regente e compositor clássico – Sérgio Buarque de Holanda, historiador – Anísio Teixeira, educador – Orígenes Lessa, escritor – Paulo Moura, regente – Visconde de Cairú, político do Império – Elisete Cardoso, cantora – Arthur Moreira Lima, pianista – Carequinha, palhaço – Alberto Santos Dumont, engenheiro, inventor do avião.

Personalidade – Pontos positivos

A determinação

A memória

A eficiência

Capacidade de mando

A paciência

A perseverança

Confiança

Sinceridade

Personalidade – Pontos negativos

O ciúme

A indolência

Falta de auto-estima

A possessividade

A sensibilidade excessiva

A insegurança

Pensamento canceriano

Seu apego ao conhecido e ao que lhe é familiar serve de entrave a que os nativos do signo desenvolvam melhor seu próprio potencial, Por isso, fazer da capacidade de renovar-se a cada dia, é a tarefa que lhes incumbe na busca da realização pessoal no seu meio de vida, sua base emocional e seu mundo individual!

O tipo canceriano:

A possessividade marca o nativo do signo da Lua e da família. Dono de seu próprio mundo, e a ele voltado de forma obsessiva, é aquele que busca o conforto e o bem estar dos que dele dependem. É reservado e contido, tradicionalista e severo nos seus princípios morais, chegando ao exagero de condenar avanços e resistir a modernidade. Trabalhador incansável tem forte apego à família e cultiva um comportamento caseiro e valoriza como ninguém a segurança material. É tradicionalista também nas concepções que faz da moral e dos valores sociais., Tem muita emotividade.



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