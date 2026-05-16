(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: suas reações diante dos fatos devem ser comedidas e ponderadas para beneficiá-lo na lida social. Interesses: momento favorável nas finanças e com suas dívidas e antigos compromissos. Vida íntima e sentimentos: tenha cuidado com as confidências e meça bem suas palavras e críticas.

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astrologia | Dívidas | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | sentimentos | vida íntima


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