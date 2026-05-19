(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você poderá mudar favoravelmente fatos e concepções da lida em família desde que aja com decisão e firmeza. Interesses: um bom aspecto lhe trará acerto nas mudanças no trabalho em um dia de boa influência para assuntos financeiros. Vida íntima e sentimentos: forte sensibilidade.



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