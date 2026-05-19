(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você poderá mudar favoravelmente fatos e concepções da lida em família desde que aja com decisão e firmeza. Interesses: um bom aspecto lhe trará acerto nas mudanças no trabalho em um dia de boa influência para assuntos financeiros. Vida íntima e sentimentos: forte sensibilidade.
Leia mais
30/04/2026
Dia do Trabalho altera horário de serviços em São Paulo
29/04/2026
Saiba o que vai funcionar no feriadão do Dia do Trabalhador
20/04/2026
Horóscopo (quarta 22/04)
18/02/2026
O Sol em Peixes: a sensibilidade
14/02/2026
Bolsa Família não retira mulheres do mercado de trabalho, diz FMI
Tags:
Família | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | sensibilidade | Trabalho