(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: planeje com cuidado os compromissos pessoais e leve em conta decisão que poderá favorecê-lo em caso pendente. Interesses: no trabalho você não deve se deixar dominar pela pressa para decidir coisas importantes. Seja mais prudente. Vida íntima e sentimentos: muitas e boas emoções.

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