(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a Lua em seu signo trará hoje quadro de forte idealismo, bom uso da franqueza e atitudes que refletem sua honestidade e senso ético. Interesses: quadro de segurança para a sua lida com as finanças alheias. Vida íntima e sentimentos: evite exageros e reações bruscas na intimidade.

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