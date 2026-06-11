(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: ao enfrentar dificuldades passageiras na lida doméstica procure agir com firmeza e não se deixe levar pelo desânimo. Interesses: as influências para seu dia mostram vantagem no trabalho. Mas, evite gasto não programado. Vida íntima e sentimentos: desencontro lhe trará e dúvida.

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