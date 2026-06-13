(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: evite agir de forma impensada guardando confidências e os segredos sobre fatos que devem ser evitados. Interesses: acerto de pendência financeira em dia de conter novos gastos. Vida íntima e sentimentos: falta de apoio em questão íntima em fase de preocupação com pessoa próxima.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Finanças | Horóscopo | Sagitário | segredos | vida íntima


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