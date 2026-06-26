(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento em que a Lua lhe trará novas relações pessoais em quadro de relações valorizadas. Interesses: dia de empenho nas obrigações de suas finanças. Procure a acautela com novos gastos ou dívidas. Vida íntima e sentimentos: modere as emoções e mostre tolerância na lida íntima.

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