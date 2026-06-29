(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro de forte influência o disporá para o trato de assuntos da política, economia e lida com o público. Interesses: há hoje bom encaminhamento para trabalho, planos de profissão e suas finanças. Vida íntima e sentimentos: use a sua intuição para solucionar as pendências íntimas.

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