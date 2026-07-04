(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: as indicações deste sábado registram presença de um boa posição com influência de pessoa mais experiente sobre o seu comportamento e ações. Interesses: momento de conter gastos. Vida íntima e sentimentos: com quadro de carência nas relações, busque a companhia dos mais íntimos.

Tags:

astrologia | companheirismo | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | Sagitário | sentimentos | vida íntima