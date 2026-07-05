(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: antigos sonhos e ideais podem ser retomados, embora tudo dependa de suas reações e forma de agir. Interesses: dias de vantagem em negócios com excelente influência sobre suas finanças e economias. Vida íntima e sentimentos: afetividade colocada à prova em opção de mudança afetiva.

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