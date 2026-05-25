(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sua determinação o fará superar problemas com maiores objetividade e segurança nas decisões. Interesses: bom planejamento e ações racionais vão ajudá-lo nas finanças. Quadro de influências benéficas com o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: procure rever as antigas decisões.

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