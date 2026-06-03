(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: ao enfrentar os desafios da rotina, pense antes de agir e só decida com cautela nas palavras e críticas. Interesses: rotina que se mostra compensadora com o seu trabalho. Finanças equilibradas desde que procure evitar gastos impensados. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade.

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