(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: boa posição em seu signo lhe trará maior compensação nas suas iniciativas. Interesses: você terá boa condição para aplicar dinheiro ou dispor de suas economias. Vida íntima e sentimentos: quadro que aponta decisão de pendência que se arrasta há bom tempo. Mas, aja com discrição.
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