(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a boa posição deste sábado lhe trará maior participação na convivência com parentes. Interesses: o dia mostra habilidade no uso de seu dinheiro em dia de benefícios com a lógica e firmeza. Vida íntima e sentimentos: momento de evitar intolerância e rispidez com os mais íntimos.

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