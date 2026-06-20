(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a boa posição deste sábado lhe trará maior participação na convivência com parentes. Interesses: o dia mostra habilidade no uso de seu dinheiro em dia de benefícios com a lógica e firmeza. Vida íntima e sentimentos: momento de evitar intolerância e rispidez com os mais íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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astrologia | Família | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | TOURO | vida íntima


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