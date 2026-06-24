(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: fatos novos trarão desencontro em família por influência debilitada sobre seus ânimo e humor. Interesses: quadro vantajoso por novos ganhos em um dia de mudanças positivas para o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: íntimos irão compensá-lo com gestos inesperados e afáveis.

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