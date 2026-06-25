(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: solução de questão que envolve problema ligado a pessoa próxima. Boas oportunidades. Interesses: há agora a possibilidade de acerto em decisões no trabalho e com dinheiro. Aproxime-se de quem pode lhe transmitir experiência profissional. Vida íntima e sentimentos: dia benéfico.

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