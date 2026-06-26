(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento favorável para mudança nas suas relações não emocionais e amizades. Interesses: benéficas influências moldam a lida com seu dinheiro. Boa condução da rotina nas tarefas e planos para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: sua sensibilidade trará reações bem controladas.

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