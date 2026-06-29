(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento que aponta o surgimento de inesperada oportunidade para tratar de pendência com pessoa próxima eem torno de propriedade e moradia. Interesses: um quadro de vantagem irá marcar sua lida com dinheiro e trabalho. Vida íntima e sentimentos: bons acontecimentos o motivarão.



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