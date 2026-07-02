(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento que depende de otimismo na forma de agir com problema doméstico. Interesses: apesar de um quadro de influências positivas para as suas finanças, evite novos gastos. Vida íntima e sentimentos: posição que lhe dá a condição necessária para relações íntimas mais agradáveis.

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