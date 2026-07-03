(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: há agora uma posição benéfica que aponta a solução de problema doméstico. Interesses: sua atenção aos compromissos mudará o clima de ligeira instabilidade previsto para o dia financeiro. Vida íntima e sentimentos: prevalecem agora indicações de mudança positiva em suas relações.

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