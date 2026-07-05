(21 de abril a 20 de maio) - A semana: período que lhe trará um quadro benéfico derivado de suas ações e disposição para a boa convivência social. Interesses: regência favorável no trabalho e a mudança de ocupação. Finanças protegidas. Vida íntima e sentimentos: seja mais precavido com estranhos e evite confidências.

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