(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: quadro positivo para as decisões e planos em assunto importante do seu cotidiano. Interesses: dia de exigências e compromissos no trabalho. As vantagens do momento pedem moderação e a contenção dos seus gastos. Vida íntima e sentimentos: dia de intuição e premonições acertadas.

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