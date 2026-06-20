(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: o trânsito lunar lhe trará alegria e realização nas atividades sociais. Interesses: a posição desta fase aponta bom momento nas obrigações financeiras com ampliação de cuidado e controle de gastos. Vida íntima e sentimentos: solução de desencontros. Senso de equilíbrio emocional.

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