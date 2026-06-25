(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: procure entender as razões e as motivações dos mais próximos em questões domésticas. Interesses: trato acertado das pendências ou desafios do trabalho. No campo financeiro, dia de vantagens com um bom encaminhamento de pendências. Vida íntima e sentimentos: decisões contestadas.

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