(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: o acerto nas suas decisões faz o destaque deste momento. Diante disso, você deve valorizar a convivência com as pessoas de quem gosta. Interesses: seu dia aponta lucro e vantagem com atividades que envolvam estranhos em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia e alegria.

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