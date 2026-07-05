(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: estes dias trarão mudança na sua forma de reagir aos problemas do cotidiano. Interesses: no campo profissional deixe de lado o conformismo e defenda com vigor seus ideais. Vantagens podem ser esperadas com seu desempenho no trabalho. Vida íntima e sentimentos: carência e dúvidas.

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