(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: estes dias trarão mudança na sua forma de reagir aos problemas do cotidiano. Interesses: no campo profissional deixe de lado o conformismo e defenda com vigor seus ideais. Vantagens podem ser esperadas com seu desempenho no trabalho. Vida íntima e sentimentos: carência e dúvidas.
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20/05/2026
20 de maio de 2026, quarta-feira
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