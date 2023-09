O JF Folia, que seria realizado no dia 7 de outubro, foi cancelado após o atropelamento que causou mortes e feridos no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. Quem comprou ingresso para o evento será ressarcido.

Em publicação realizada no sábado (16), a organização do evento informou que a decisão foi tomada após consulta aos órgãos públicos parceiros.

“Em respeito aos envolvidos no último incidente ocorrido no local onde seria realizado, entendeu-se que não seria adequado e prudente produzir novo evento, na mesma área, em tão pouco tempo”, disse a organização em nota.

Como solicitar o reembolso?

Quem comprou o ingresso para o evento de forma on-line deve enviar um e-mail para contato@centraldoseventos.com.br e solicitar o reembolso. Após isso, será enviado um e-mail sobre as orientações para que o estorno seja realizado.

Os ingressos adquiridos em pontos de venda físicos, deverá solicitar o reembolso nas Óticas Diniz, na Rua Santa Rita, entre os dias 25 de setembro e 6 de outubro, durante o horário de funcionamento do estabelecimento.

Quem participou do “adesivaço” poderá realizar a troca do voucher JF Folia por um ingresso “pista” do evento “Meu Samba é Forte”, que será realizado no dia 25 de novembro. A retirada do adesivo “JF Folia” do carro será no dia 26 de setembro, a partir das 11h, em frente ao supermercado Carrefour.

A organização do evento ressalta que para receber o novo ingresso será obrigatório apresentar o voucher e o adesivo na data marcada.

RELEMBRE O CASO

No dia 9 de setembro, no Torneiro Leiteiro, uma rixa entre um homem, de 24 anos, e outros indivíduos resultou na morte de uma mulher, de 56 anos. Após a briga o suspeito entrou no carro, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou várias pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Uma criança, de 3 anos, morreu dois dias depois, ela estava no colo da mulher que morreu no local.

A Polícia Militar (PM), informou, no dia 10 de setembro, que havia emitido um ofício alertando a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sobre os riscos do evento.

No dia 11 de setembro, a PJF emitiu uma nota, destacando que "é possível extrair lições do ocorrido, para prevenir, no limite do possível, a repetição de semelhante infelicidade". No documento a prefeitura afirma que há necessidade de melhor articulação entre as forças de segurança.

Na sexta-feira (15), a Polícia Civil revelou que trabalha com hipótese de homicídio consumado e tentado em relação ao atropelamento.