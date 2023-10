A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) confirmou na manhã desta terça-feira (3) a morte de Elear Maria Faião, de 58 anos, vítima do atropelamento em massa ocorrido no Torneiro Leiteiro das Campeãs no dia 9 de setembro deste ano. Elear é a terceira vítima fatal confirmada da tragédia, uma mulher, de 56 anos, morreu na hora e uma criança, de 3 anos, que estava no colo dela morreu dois dias depois.

A PJF emitiu uma nota lamentando a morte de Elear. Leia abaixo.



"A Prefeitura de Juiz de Fora vem a público manifestar o seu pesar pelo falecimento de Elear Maria Faião, em razão do atentado ocorrido durante o Torneio Leiteiro das Campeãs, no dia 09 de setembro.

Elear é nova vítima do comportamento transtornado de um motorista, cujas atitudes inconsequentes e irresponsáveis afetam a vida de mais uma família.

A Prefeitura de Juiz de Fora vem acompanhando os familiares da vítima, oferecendo apoio material e psicológico, como o faz desde o dia da tragédia".

RELEMBRE O CASO

Na madrugada do dia 9 de setembro, um homem, de 24 anos, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou cerca de 11 pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Ele ainda está internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

No dia seguinte do atropelamento a Polícia Militar emitiu uma nota confirmando que avisou para a Prefeitura de Juiz de Fora sobre os riscos do evento. Já o executivo afirmou que há necessidade de melhor articulação com as forças de segurança. Em nota oficial o órgão destacou que "é possível extrair lições do ocorrido, para prevenir, no limite do possível, a repetição de semelhante infelicidade. Entre elas, a necessidade de melhor articulação entre as forças de segurança, que devem acompanhar a vida da cidade, seu potencial de desenvolvimento econômico e de atração turística, além do compromisso com um direito fundamental: o direito de as pessoas conviverem com tranquilidade e paz no ambiente público".

No dia 15 de setembro a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em coletiva de imprensa informou que trabalha com a hipótese de homicídio consumado e tentado. Segundo o delegado Samuel Neri, após analisar as imagens, "restam claras as ações do autor que ele inicialmente se dirige em direção ao grupo de pessoas que estavam saindo do evento, atropela já na entrada algumas pessoas, vai até a esquina, retorna, volta quase atropelando outras pessoas e entra no evento pra atropelar as demais pessoas vitimando já uma criança e uma senhora".

Tags:

Atropelamento