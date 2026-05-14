Um novo lote de famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro foi contemplado pelo programa Compra Assistida em Juiz de Fora. Nesta etapa, os beneficiários são moradores do Parque Burnier.

O programa do Governo Federal tem como objetivo auxiliar famílias afetadas por desastres na aquisição de novas moradias. Segundo a Prefeitura, os contemplados serão convocados para reuniões de alinhamento com a Caixa Econômica Federal, onde serão definidos os próximos passos para a compra dos imóveis.

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De acordo com a administração municipal, o acompanhamento das famílias segue sendo realizado em conjunto com o Governo Federal para garantir o encaminhamento dos beneficiários o mais rápido possível.

As fortes chuvas registradas em fevereiro causaram diversos transtornos em áreas da cidade, incluindo deslizamentos e danos a residências.

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Caixa Econômica Federal | Chuvas | chuvas de fevereiro | compra assistida | Desastres | Governo Federal | juiz de fora | Moradias | Parque Burnier

Isabella Oliveira -

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