Um novo lote de famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro foi contemplado pelo programa Compra Assistida em Juiz de Fora. Nesta etapa, os beneficiários são moradores do Parque Burnier.

O programa do Governo Federal tem como objetivo auxiliar famílias afetadas por desastres na aquisição de novas moradias. Segundo a Prefeitura, os contemplados serão convocados para reuniões de alinhamento com a Caixa Econômica Federal, onde serão definidos os próximos passos para a compra dos imóveis.

De acordo com a administração municipal, o acompanhamento das famílias segue sendo realizado em conjunto com o Governo Federal para garantir o encaminhamento dos beneficiários o mais rápido possível.

As fortes chuvas registradas em fevereiro causaram diversos transtornos em áreas da cidade, incluindo deslizamentos e danos a residências.

Tags:

Caixa Econômica Federal | Chuvas | chuvas de fevereiro | compra assistida | Desastres | Governo Federal | juiz de fora | Moradias | Parque Burnier