Nove linhas do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora terão alterações nos quadros de horários a partir desta segunda-feira (18). As mudanças foram anunciadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e afetam viagens em dias úteis, sábados, domingos e feriados.

Segundo a prefeitura, os ajustes foram realizados para melhorar a pontualidade e a regularidade das viagens, além de adequar a operação ao trânsito e aos desvios que ainda impactam parte das linhas.

As alterações atingem as seguintes linhas:

132 – Bandeirantes / Ipiranga

133 – Bandeirantes / Ipiranga / Arco Íris

134 – Bandeirantes / Santa Efigênia

209 – Marumbi

608 – Milho Branco

701 – Jóquei Clube

722 – Santa Cruz

743 – Toledos

758 – Novo Triunfo II

De acordo com a SMU, algumas linhas seguem operando com itinerários alternativos, enquanto outras tiveram aumento no tempo de viagem devido ao fluxo intenso de veículos em rotas de desvio.

Os novos horários já estão disponíveis para consulta nos canais oficiais do transporte coletivo da cidade.

A prefeitura informou ainda que os ajustes são realizados continuamente com base no monitoramento das viagens e nas demandas apresentadas pela população.

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