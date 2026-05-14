As linhas de ônibus 726 – Igrejinha e 740 – Humaitá passarão a operar no modelo semiexpresso em Juiz de Fora a partir da próxima segunda-feira (18). A mudança foi anunciada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e tem como objetivo reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros.
Segundo a prefeitura, o novo modelo deve proporcionar viagens mais rápidas, menor lotação nos coletivos e maior eficiência no fluxo do transporte, principalmente para moradores de regiões mais afastadas da área central.
No sentido Centro-Bairro, o embarque continuará permitido em todos os pontos, mas o desembarque ocorrerá apenas a partir do último ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, na altura do Grupo Benassi.
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Já no sentido Bairro-Centro, os passageiros poderão desembarcar em qualquer ponto do trajeto, enquanto o embarque será permitido apenas entre Igrejinha e o primeiro ponto da Avenida Antônio Simão Firjan, próximo às empresas Paraibuna Embalagens e EBMAC Transporte e Logística.
Na região central, os usuários poderão embarcar e desembarcar normalmente nos pontos das avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Francisco Bernardino.
De acordo com a SMU, o modelo semiexpresso já foi implantado em outras linhas da cidade, como a 712 – Dias Tavares e a 729 – Paula Lima.
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