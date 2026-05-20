A Prefeitura de Juiz de Fora assinou nesta quarta-feira (20) o contrato com a Caixa Econômica Federal para execução do programa Periferia Viva no bairro Dom Bosco. O investimento ultrapassa R$ 40 milhões e será destinado a obras de requalificação urbana na região.
O projeto integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e prevê intervenções definidas com participação dos moradores do bairro.
Segundo a prefeitura, os recursos também irão complementar obras de contenção já previstas para a região após os impactos causados pelas fortes chuvas registradas na cidade, que provocaram deslizamentos de terra e interdições de imóveis no Dom Bosco.
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As futuras obras e licitações do programa serão elaboradas a partir das prioridades apontadas pela população durante o processo de participação popular conduzido pelo município.
A administração municipal informou ainda que o Dom Bosco foi selecionado após disputa nacional entre cidades interessadas em receber os investimentos do programa federal.
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