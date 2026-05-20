A Prefeitura de Juiz de Fora assinou nesta quarta-feira (20) o contrato com a Caixa Econômica Federal para execução do programa Periferia Viva no bairro Dom Bosco. O investimento ultrapassa R$ 40 milhões e será destinado a obras de requalificação urbana na região.

O projeto integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e prevê intervenções definidas com participação dos moradores do bairro.

Segundo a prefeitura, os recursos também irão complementar obras de contenção já previstas para a região após os impactos causados pelas fortes chuvas registradas na cidade, que provocaram deslizamentos de terra e interdições de imóveis no Dom Bosco.

Leia mais

19/05/2026

Ministério das Cidades oficializa repasse de R$39,6 milhões para obras no Chapadão do Dom Bosco, em Juiz de Fora
14/05/2026

Novo lote do Compra Assistida beneficia famílias atingidas pelas chuvas no Parque Burnier, em Juiz de Fora
05/02/2026

Justiça Federal transfere caso Bruno e Dom de Tabatinga para Manaus
05/02/2026

Justiça Federal muda local de júri de acusados de matar Bruno e Dom
03/02/2026

Polícia Federal faz operação em SP contra fraudes na Caixa

As futuras obras e licitações do programa serão elaboradas a partir das prioridades apontadas pela população durante o processo de participação popular conduzido pelo município.

A administração municipal informou ainda que o Dom Bosco foi selecionado após disputa nacional entre cidades interessadas em receber os investimentos do programa federal.

Tags:
Caixa Econômica Federal | cidade | contenção de encostas | Dom Bosco | investimento federal | juiz de fora | Obras | PAC | Participação Popular | Periferi | Periferia | periferia viva | Prefeitura | requalificação urbana

PJF - Reprodução

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: