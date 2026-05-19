O Ministério das Cidades publicou nesta terça-feira (19), a Portaria Nº 563/2026, que oficializa a destinação de R$ 39,6 milhões para obras de reurbanização integral no Chapadão do Dom Bosco, em Juiz de Fora. O investimento federal será utilizado em intervenções de infraestrutura urbana, urbanização e melhorias estruturais na comunidade localizada na região Oeste do município.

A publicação da portaria representa a formalização do repasse de recursos por parte do Governo Federal para execução do projeto. A iniciativa integra ações voltadas à melhoria das condições urbanas e habitacionais em áreas consideradas vulneráveis socialmente.

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A Portaria nº 563/2026 foi publicada pelo Ministério das Cidades no Diário Oficial da União

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Chapadão do Dom Bosco | Governo Federal | infraestrutura urbana | Juiz | juiz de fora | Ministério das Cidades | Obra pública | Portaria 563/2026 | reurbanização

Comunitude - Reprodução

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