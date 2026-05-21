Juiz de Fora registrou rajadas de vento de até 73 km/h e diversos pontos de queda de árvores durante o temporal da manhã desta quarta-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, a cidade estava sob alerta vermelho de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para a Zona da Mata.

De acordo com os dados meteorológicos, os maiores acumulados de chuva foram registrados nos bairros Spinaville, com 22,4 mm, Cascatinha, com 20,6 mm, e Santa Efigênia, com 20,5 mm.

Apesar dos transtornos causados pelas chuvas e ventos fortes, não houve registro de vítimas.

Segundo os bombeiros, foram atendidas nove ocorrências relacionadas à queda de árvores em diferentes regiões da cidade. Quatro casos envolveram árvores caídas em vias públicas, nos bairros Alto dos Pinheiros, Domingos Hungaro, Bom Pastor e Caeté.

Outras três ocorrências foram registradas em imóveis atingidos por árvores nos bairros Recanto das Pedras, Santana e Caiçaras.

Também houve registros de árvores que caíram sobre veículos no Centro e no bairro Santa Catarina.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura atuaram nos atendimentos e na liberação das áreas afetadas. O cenário seguiu sendo monitorado mesmo após o fim da chuva.

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