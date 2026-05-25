A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o calendário do Circuito de Eventos Agropecuários 2026, que contará com 14 festividades em comunidades rurais do município entre os meses de junho e setembro. O cronograma deste ano foi alterado devido ao estado de calamidade pública decretado na cidade após os eventos climáticos extremos registrados no início do ano.

A programação inclui torneios leiteiros, exposições agropecuárias e encontros de cavaleiros e amazonas em diferentes distritos e localidades da zona rural.

Entre os destaques da edição de 2026 estão o retorno do Torneio Leiteiro de Paula Lima, que não era realizado há cerca de 20 anos, e da competição em Monte Verde, ausente do calendário desde 2016.

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Segundo a administração municipal, o circuito volta ao formato tradicional em 2027, com início previsto para a última semana de maio.

Confira o calendário do Circuito de Eventos Agropecuários 2026:



18 a 21 de junho — 21º Torneio Leiteiro de Penido



25 a 28 de junho — 39º Torneio Leiteiro de Rosário de Minas



2 a 5 de julho — 33º Torneio Leiteiro e Mostra de Bezerras de Pires



9 a 12 de julho — XXVI Torneio Leiteiro de Monte Verde de Minas



10 a 12 de julho — 31º Torneio Leiteiro de Sarandira



16 a 19 de julho — 34º Torneio Leiteiro e 5ª Expoagro de Humaitá



23 a 26 de julho — 40ª Expofeira de Gado Leiteiro de Torreões



30 de julho a 2 de agosto — 20º Torneio Leiteiro e Mostra de Bezerras de Valadares



6 a 9 de agosto — 11º Torneio Leiteiro de Angolinha



13 a 16 de agosto — 10º Torneio Leiteiro e XIII Agrofest de Vila Almeida



20 a 23 de agosto — 13º Torneio Leiteiro e Mostra de Novilhas de Paula Lima



3 a 6 de setembro — 27º Encontro de Cavaleiros e Amazonas de Igrejinha



10 a 13 de setembro — 41º Torneio Leiteiro de Pirapetinga – Morro Redondo



10 a 13 de setembro — 19º Torneio Leiteiro de Filgueiras

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