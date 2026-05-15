Uma manutenção da Companhia Energética de Minas Gerais pode provocar oscilações no abastecimento de água em bairros da Zona Leste de Juiz de Fora neste sábado (16). O serviço será realizado entre 10h e 17h na rede elétrica que atende o almoxarifado da Companhia de Saneamento Municipal, no bairro Santa Terezinha.

Segundo a Cesama, a intervenção pode impactar o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Bairu 2 e do booster Nossa Senhora de Nazareth, localizados dentro da unidade.

Os bairros que podem ser afetados são Alto Bairu, Bairu, Bonfim, Borborema, Colorado, Estrela Matutina, Manoel Honório, Marumbi, Progresso, Quintas da Avenida, Santa Paula, Santa Terezinha e Vila Sozzi.

A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido gradualmente até a manhã de domingo (17).

A Cesama orienta os moradores das regiões afetadas a economizarem água durante o período da manutenção. Segundo a companhia, imóveis com caixa d’água suficiente para reserva mínima de 24 horas não devem sofrer impactos significativos.

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