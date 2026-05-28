A cidade de Juiz de Fora recebe, entre os dias 17 e 23 de agosto, a Semana LGBTQIAPN+, com uma programação voltada para debates, celebrações, atividades culturais e fortalecimento da comunidade. O evento está sendo organizado coletivamente por movimentos LGBTQIAPN+ do município.

De acordo com a organizadora Sol Mourão, a expectativa é de que a semana amplie a visibilidade da população LGBTQIAPN+ e fortaleça a união entre os coletivos da cidade.

“Estou muito animada. Esse ano a gente está fortalecendo cada vez mais a coletividade dos movimentos LGBTQIAPN+ da cidade, construindo as atividades de forma conjunta e muito potente. A expectativa é que seja uma semana de fortalecimento, visibilidade, celebração e também de debate sobre direitos, cidadania e políticas públicas para a nossa população”, afirmou.

A programação completa ainda está sendo finalizada, mas algumas atrações já foram confirmadas. Entre elas está o tradicional Baile do Manifesto, que acontece na Praça Tarcísio Delgado nos dias 21 e 22 de agosto.

No dia 21, o evento será realizado das 17h às 22h. Já no dia 22, a programação acontece das 14h às 22h.

Além disso, como divulgado pelo Acessa.com nesta quarta-feira (27), as candidatas ao Miss Brasil Gay também serão apresentadas na praça durante a Semana LGBTQIAPN+.

A expectativa dos organizadores é que a programação reúna moradores, artistas, ativistas e visitantes em uma semana marcada pela diversidade, inclusão e valorização da cidadania LGBTQIAPN+ em Juiz de Fora.

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