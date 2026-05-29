A Prefeitura de Juiz de Fora realiza neste sábado (30), das 8h às 14h, no Parque Halfeld, mais uma ação do Vacimóvel com aplicação de vacinas contra gripe, hepatite A e sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mobilização busca ampliar a cobertura vacinal da população e reforçar a prevenção contra o sarampo diante do aumento do fluxo internacional de viajantes.

De acordo com o Ministério da Saúde, todos os casos de sarampo registrados no Brasil em 2026 foram importados de outros países. Embora o Brasil mantenha o certificado de país livre da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), o vírus ainda circula em países como Estados Unidos, Canadá e México, que sediarão a próxima Copa do Mundo.

Segundo a Prefeitura, o último caso confirmado de sarampo em Juiz de Fora foi registrado em 2019. A Secretaria de Saúde alerta que grandes eventos internacionais aumentam o risco de reintrodução da doença no país.

Além da vacinação, equipes de saúde têm realizado ações educativas em agências de viagem e distribuído orientações sobre a importância da imunização antes de viagens internacionais.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida pelo ar. Entre os sintomas estão febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas pelo corpo.

A vacina tríplice viral, disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra sarampo, caxumba e rubéola. A recomendação é que pessoas de 1 a 29 anos tenham duas doses comprovadas da vacina. Já pessoas entre 30 e 59 anos devem ter pelo menos uma dose registrada.

A vacina contra gripe estará disponível para toda a população acima de seis meses de idade. Já a imunização contra hepatite A será destinada a públicos específicos, como crianças não vacinadas, gestantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes com doenças hepáticas e contatos de casos confirmados.

Além do Vacimóvel, a vacinação também ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), no Centro de Juiz de Fora.

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