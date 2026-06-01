Uma mulher trans, de 25 anos, ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo ex-companheiro na tarde deste domingo (31), na Rua Diva Garcia, no Bairro Linhares, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu múltiplos golpes em diversas partes do corpo e foi socorrida em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O suspeito foi preso em flagrante nas proximidades do local da agressão.

De acordo com a ocorrência, o crime teria acontecido após um desentendimento relacionado ao término do relacionamento. Testemunhas presenciaram a agressão e acionaram a Polícia Militar e o Samu.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima com diversos ferimentos e intensa perda de sangue. Conforme o Samu, a mulher apresentava lesões provocadas por arma branca no crânio, face, bochecha, região cervical, região dorsal e membros superiores. Após receber os primeiros atendimentos e medicação no local, ela foi encaminhada ao HPS.

Ainda segundo a PM, o suspeito foi localizado pouco tempo depois nas proximidades da residência, ainda portando facas. Durante a abordagem, os policiais também encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida ao lado dele.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, responsável pela investigação do caso. O local da ocorrência foi isolado para os trabalhos da perícia técnica.

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