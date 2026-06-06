Um incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite dessa sexta-feira (5) em uma residência localizada na Rua Nazira Matar de Freitas, no bairro Jardim Cachoeira, em Juiz de Fora. As chamas atingiram uma grande quantidade de materiais recicláveis armazenados nos fundos do imóvel, mas ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 22h10. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o fogo concentrado na área onde os moradores mantinham o acúmulo de materiais recicláveis.

A grande quantidade de materiais armazenados aumentou a carga de incêndio e favoreceu a rápida propagação das chamas. Para controlar o fogo, as equipes montaram uma linha direta de combate utilizando mangueiras e equipamentos de proteção adequados.

Após a extinção das chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo, movimentando os materiais atingidos para eliminar focos que continuavam queimando sob o amontoado de recicláveis.

Depois da coleta de informações e do recolhimento dos equipamentos utilizados na operação, as equipes retornaram à unidade.

As causas do incêndio não foram informadas.