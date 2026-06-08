Um homem foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (5) no bairro Linhares, em Juiz de Fora. A vítima foi encontrada caída em via pública na Grota dos Puris, viela localizada no final da Rua Engenheiro Paulo Corrêa e Castro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e confirmaram o óbito.

De acordo com informações Da Polícia Militar, a vítima estava em uma praça da comunidade quando foi chamada por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Após uma breve conversa, testemunhas ouviram disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram logo em seguida utilizando o mesmo veículo.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e identificou, inicialmente, duas perfurações causadas por tiros, uma no pescoço e outra no tórax. Também foram recolhidos dois projéteis que, segundo avaliação preliminar, seriam de calibre .38.

Testemunhas informaram que não conseguiram identificar os autores do crime, repassando apenas características das roupas usadas pelos suspeitos e da motocicleta utilizada na fuga. Ainda conforme os relatos, câmeras instaladas nas proximidades não estariam funcionando devido a problemas de conexão.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. A Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do homicídio.

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