Uma casa foi destruída por um incêndio em residência na madrugada deste sábado (13), no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h40 para atender a ocorrência na Rua Antônio Maria de Souza.



Ao chegarem ao local, os militares constataram que o imóvel, composto por quatro cômodos, já havia sido completamente tomado pelas chamas. As equipes realizaram o combate aos focos remanescentes e os trabalhos de rescaldo para evitar novos incêndios.



Segundo os bombeiros, não foram encontradas vítimas durante a ocorrência.



Um morador da região entrou em contato com o proprietário do imóvel para informar sobre o incêndio. No entanto, de acordo com os militares, o dono da residência afirmou desconhecer o ocorrido e informou que não tinha condições de comparecer ao local naquele momento.



A Polícia Militar também esteve na ocorrência e acompanhou os trabalhos. As causas do incêndio não foram informadas.