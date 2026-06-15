Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após o carro que conduzia colidir contra um anteparo na Avenida Brasil, no bairro Cerâmica, em Juiz de Fora, na madrugada desse domingo (14).
O SAMU foi acionado por volta das 4h16 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima desacordada e em estado grave. Após receber os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado com urgência para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).
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As circunstâncias do acidente não foram informadas.
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