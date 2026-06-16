Os distritos rurais de Juiz de Fora começam a se movimentar nesta quinta-feira (18) com a abertura do Circuito de Eventos Agropecuários 2026. O pontapé inicial será dado com o 21º Torneio Leiteiro de Penido, que promete reunir no mesmo espaço competição rural, shows gratuitos e atividades para as crianças. Realizado pelas comissões organizadoras locais em parceria com a Prefeitura, o circuito conta com 13 torneios leiteiros e um encontro de cavaleiros e amazonas programados até setembro.

A edição deste ano se destaca por dois motivos principais. O primeiro é o foco em capacitação, consolidado na inédita Estação dos Produtores. O espaço, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, vai oferecer palestras, orientações de manejo e debates com a presença de técnicos de órgãos como o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Emater-MG e o Sindicato Rural. O segundo ponto alto é o resgate cultural da região, marcado pelo retorno do Torneio de Paula Lima — que não acontecia há duas décadas — e da festa de Monte Verde, interrompida em 2016.

Transporte garantido para a volta

Pensando no retorno do público após as atrações noturnas, a Secretaria de Mobilidade Urbana montou um esquema de ônibus extras partindo de Penido em direção ao Centro de Juiz de Fora nas madrugadas do fim de semana. Veja os horários:

Madrugada de sexta (19) para sábado (20): Viagem extra às 2h15, pela linha 741 (Valadares).

Madrugada de sábado (20) para domingo (21): Três saídas extras programadas: às 0h40, pela linha 742 (Rosário de Minas); às 2h15, pela linha 741 (Valadares); e às 3h30, também pela linha 741.

A programação completa deste final de semana você confere aqui.

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