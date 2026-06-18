A Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) iniciou nesta quarta-feira (17) o recapeamento da Rua Dr. Romualdo, na região central de Juiz de Fora. A obra abrange o trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua São Mateus, com mais de 286 metros de extensão e cerca de 2.250 metros quadrados de pavimento renovado. Os trabalhos devem ser concluídos até sexta-feira (19).

As intervenções ocorrem diariamente das 8h às 17h e contam com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), responsável pela organização do trânsito. Durante a execução dos serviços, a via opera em meia pista, com interrupções temporárias para a movimentação de máquinas e caminhões.

Segundo a Empav, após a conclusão das obras na Rua Dr. Romualdo, as equipes seguirão para a Rua Barão de São Marcelino, no bairro Alto dos Passos. No local, será realizado o recapeamento de mais de 325 metros da via.

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