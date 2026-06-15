Após mais de cem dias fechado, o Acesso Norte foi reaberto nesta segunda-feira (15). O trânsito na Avenida Garcia Rodrigues Paes, entre os bairros Barbosa Lage e Araújo, estava fechado desde o dia 19 de fevereiro deste ano, quando uma cratera se formou na via.

Segundo informou a Prefeitura de Juiz de Fora, com a liberação do trecho, a linha de ônibus 727 que atende o Bairro Araújo retorna ao seu itinerário habitual.

Obras e intervenções



Foram 116 dias desde o fechamento da via até essa segunda-feira. Desde então, segundo o executivo municipal, foram necessárias algumas intervenções. As obras incluíram a limpeza e a desobstrução do córrego que atravessa a Avenida Garcia Rodrigues Paes, além da retirada da estrutura metálica que colapsou durante o período de chuva. Foram feitas também instalações de tubos de concreto armado para a construção de uma nova travessia de veículos, com o objetivo de dar mais “segurança e durabilidade à estrutura”, afirmou a PJF. A intervenção foi realizada no trecho entre os bairros Barbosa Lage e Araújo.

Trabalhos permanecem



Mesmo com a liberação do trânsito, a obra continua para a conclusão das alas de lançamento e do aterramento das margens. A prefeitura não divulgou a data final da obra. O investimento total é de R$2.356.783,51, com recursos da Defesa Civil Nacional.

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